Tragiczne zdarzenie na rzece Wieprz Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu w Baranowie. W rzece Wieprz utopił się 16-latek z powiatu ryckiego. Pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Ostrzegamy przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą niestrzeżone kąpieliska i prosimy o korzystanie ze zbiorników, na których są ratownicy gotowi ruszyć z pomocą w razie potrzeby.

Wczoraj około godziny 18:40 dyżurny puławskiej Policji otrzymał zgłoszenie, że w Baranowie, w rzece Wieprz topi się młody mężczyzna. Na miejsce zostały zadysponowane także straż pożarna oraz ratownictwo medyczne, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci z komisariatu w Kurowie zastali nad Wieprzem strażaków szukających 16-letniego młodego mężczyzny, którego porwał nurt oraz załogę śmigłowca, z powietrza szukającą mężczyzny w wodzie. Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia wskazał zgłaszający 19-latek, któremu udało się wydostać z wody.

W wyniku działań ratowniczych, około 200 metrów od miejsca, gdzie chłopiec wszedł do wody, ratownicy zauważyli, że wypłynął na powierzchnię. Po wydostaniu poszkodowanego na brzeg natychmiast podjęto czynności resuscytacyjne, które kontynuowano na pokładzie śmigłowca.

Następnie śmigłowcem LPR przetransportowano poszkodowanego do szpitala w Lublinie. Niestety, okazało się, że w szpitalu zmarł. Decyzją prokuratora, jego ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Z dotychczasowych, wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16 i 19-latek z powiatu ryckiego przyjechali nad Wieprz i weszli do wody, żeby się ochłodzić. W pewnym momencie, w trakcie przechodzenia na drugi brzeg, młodszego z nich porwał nurt i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. 19-latek próbował mu pomóc, ale on również zaczął się topić. Ratując się, wydostał się z wody i natychmiast powiadomił służby, a następnie chodząc wzdłuż brzegu, próbował zlokalizować kolegę lecz nigdzie go nie zauważył. Badanie wykazało, że był trzeźwy, z jego deklaracji wynikało, że młodszy kolega również. Szczegóły zdarzenia wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Wakacyjna piękna pogoda zachęca do spędzania czasu nad wodą, jednak przypominamy, że to niebezpieczny żywioł, dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Pamiętajmy, że:

Wybierając teren do wypoczynku nad wodą należy pamiętać, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, najlepiej tam, gdzie czuwają ratownicy.

Przed kąpielą należy zapoznać się ze wszystkimi znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu.

Przypominamy, że czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Nie należy wskakiwać do wody, gdy nie zna się jej głębokości. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić na urazy, kalectwo, a nawet śmierć.

Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci.

Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody będąc pod działaniem alkoholu, zarówno jeśli chodzi o pływanie jak też korzystanie z urządzeń wodnych.