Na urlopie, ale w gotowości - podinsp. Mariusz Lis udzielił pomocy motocykliście po wypadku Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj Będąc na urlopie, podinsp. Mariusz Lis, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, jako jeden z pierwszych ruszył z pomocą motocykliście, który uległ poważnemu wypadkowi. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariusza i jego 16-letniego syna udało się zatamować groźny krwotok i ustabilizować stan poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem karetki. Na miejscu pojawili się również inni ratownicy z różnych służb, którzy zabezpieczyli teren i kierowali ruchem.

W czwartek, 03.07.2025 r., około 21.00, na jednym ze skrzyżowań w Olsztynie doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 18-letnia kierująca samochodem skręcała w lewo, kiedy w bok pojazdu uderzył 31-letni motocyklista.

Tuż po zdarzeniu na miejscu zareagował podinsp . Mariusz Lis, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach, który był w tym miejscu podczas swojego urlopu. Podróżował prywatnie ze swoim 16-letnim synem. Widząc dramatyczną sytuację - motocyklista miał głęboką, szarpaną ranę szyi i silnie krwawił - policjant natychmiast chwycił za torbę medyczną z własnego auta i rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy.

W działaniach ratunkowych wspierał go syn, który pomimo młodego wieku wykazał się odwagą, opanowaniem i zaangażowaniem. Ich szybka i zdecydowana reakcja miała ogromne znaczenie dla stanu zdrowia rannego. Po chwili na miejsce przybyli również inni ratownicy z różnych służb, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i kierowali ruchem, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Ratownicy medyczni, którzy pojawili się chwilę później, nie kryli uznania dla profesjonalnego działania oraz świetnego wyposażenia torby medycznej, jaką dysponował podinsp. Mariusz Lis. Takie działanie to efekt szkoleń, które policjanci przechodzą już na kursie podstawowym. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy to nieodłączny element przygotowania do służby.

Postawa podinsp. Mariusza Lisa pokazuje, że gotowość do niesienia pomocy nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru. To codzienne podejście do służby, oparte na wartościach takich jak odpowiedzialność, odwaga i troska o drugiego człowieka.

Być może właśnie takie sytuacje są impulsem do decyzji o wstąpieniu do Policji, która daje nie tylko możliwość rozwoju, ale przede wszystkim realny wpływ na ludzkie życie i bezpieczeństwo. Szczegóły na temat rekrutacji można znaleźć na stronie: Rekrutacja do Policji.