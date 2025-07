Policjanci ustalają okoliczności bójki Data publikacji 06.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze Świecia, pod nadzorem prokuratora, ustalają okoliczności bójki, do której doszło dziś w nocy na terenie miasta Nowe. W trakcie zajścia doszło do śmiertelnego ugodzenia ostrym narzędziem 41-letniego mężczyzny. Niegroźnych obrażeń doznało również dwóch innych uczestników zdarzenia. Do policyjnego aresztu trafiło jedenaście osób - ośmiu obywateli Kolumbii i trzech mieszkańców gminy Nowe. Policjanci ustalają przebieg i powody tego zdarzenia. Czynności nadzorowane są przez prokuratora ze Świecia.

Dziś, 06.07.2025 r., o godz. 2:15 dyżurny policji w Świeciu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Nowe doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole.

W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia policjanci zauważyli energicznie odjeżdżający samochód i jednocześnie otrzymali informację, że są to uczestnicy zdarzenia. Mundurowi ruszyli w pościg. Kierowca pojazdu nie stosował się do wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie się. W miejscowości Zdrojewo ( gm. Nowe), w trakcie próby zatrzymania, kierujący hyundaiem usiłował zepchnąć radiowóz z drogi doprowadzając do kolizji. W efekcie policjanci zatrzymali pojazd. Wybiegło z niego czterech mężczyzn. Mimo próby dalszej ucieczki pieszo, policjanci zatrzymali czterech obywateli Kolumbii. Wszyscy zatrzymani byli nietrzeźwi.

W tym samym czasie, policjanci z innego patrolu ustalili, że kolejny z uczestników bójki ma przebywać w jednym z hoteli na ternie miasta Nowe. Natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie zatrzymali 29-latka, obywatela Kolumbii, podejrzewanego o śmiertelne ugodzenie. Mężczyzna był trzeźwy w momencie zatrzymania.

Policjanci ustalili wstępnie, że w miejscowości Nowe, na terenie baru, doszło do kłótni między 32-letnim mieszkańcem gminy Nowe, a 21-letnim obywatelem Kolumbii. W konflikt ten włączyły się inne osoby, a bójka przeniosła się poza obręb lokalu. W takcie jej trwania doszło do śmiertelnego ugodzenia 41-letniego mieszkańca gminy Nowe. W zdarzeniu tym niegroźnych obrażeń doznało także dwóch mieszkańców gminy Nowe.

Pod nadzorem prokuratora prowadzone jest śledztwo w sprawie udziału w bójce, w wyniku której doszło do śmierci 41-letniego mieszkańca gminy Nowe.

W wyniku pracy prowadzonej przez policjantów do policyjnego aresztu trafiło 11 mężczyzn: trzech w wieku 32,32 i 33 lat - mieszkańców gminy Nowe, w powiecie świeckim, ośmiu pozostałych, obywateli Kolumbii, w wieku od 19-55 lat. Sześciu z nich, jak wynika z informacji przekazanej funkcjonariuszom, przebywa na terenie RP legalnie. W stosunku do dwóch pozostałych czekamy na informacje.