Zatrzymani za oszustwa związane z inwestowaniem na giełdzie Data publikacji 07.07.2025

Łomżyńscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwa związane z inwestowaniem na giełdzie. Sprawa wyszła na jaw, gdy oszuści wzięli na celownik mieszkańca Łomży. Najpierw wyłudzili od niego ponad pół miliona złotych, po czym próbowali jeszcze oszukać go na kwotę 50 000 złotych. 55-latka i 32-latek działali na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Oboje usłyszeli po dwa zarzuty dotyczące oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Kobieta decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. Za te przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają rozszerzenia zarzutów.

Policjanci z łomżyńskiej komendy zatrzymali 55-latkę i jej 32-letniego wspólnika, obywatela Ukrainy. Para trudniła się oszustwami. Ich mechanizm działania polegał na tym, że na portalach internetowych zamieszczali ogłoszenia dotyczące możliwości inwestowania w akcje jednej ze spółek paliwowych oraz innych firm z sektora zbrojeniowego. Inwestowanie miało generować bardzo wysoką, ponadprzeciętną i gwarantowaną stopę zwrotu, czym wabili potencjalne osoby zainteresowane inwestowaniem swoich środków.

W pierwszej fazie współpracy sprawcy nakłaniali osoby pokrzywdzone na dokonywanie przelewów za pośrednictwem Blik, a następnie informowali ich, że w celu ominięcia opłat bankowych pieniądze będą odbierać osobiście. Właśnie podczas próby przekazania pieniędzy przez mieszkańca Łomży zostali zatrzymani. Najpierw oszuści wyłudzili od 61-latka ponad pół miliona złotych na rzekome inwestycje, a następnie próbowali jeszcze oszukać go na kwotę kolejnych 50 000 złotych. Umówili się z pokrzywdzonym na odbiór pieniędzy, ale gdy przyjechali w umówione miejsce, zamiast mieszkańca Łomży czekali na nich policjanci z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą z łomżyńskiej komendy. Para trafiła do aresztu.

W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli około 30 oświadczeń świadczących o tym, że zatrzymani odebrali od innych oszukanych osób pieniądze na łączną kwotę przekraczającą 1 300 000 złotych. Teraz mundurowi będą ustalać innych pokrzywdzonych tym procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają rozszerzenia zarzutów.

Mundurowi ustalili, że sprawcy działali na terenie trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Na poczet kary od pary oszustów zabezpieczono 27 000 złotych w gotówce oraz samochód, którym poruszali się o wartości 100 000 złotych. Oboje usłyszeli po dwa zarzuty dotyczące oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Kobieta decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. Obojgu za to przestępstwo grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności, a fakt, iż z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu może wpłynąć na zaostrzenie wymiaru kary do lat 10.