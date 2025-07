Nielegalne papierosy, tytoń i alkohol zabezpieczone Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Ponad 350 tys. zł straciłby Skarb Państwa, gdyby nie wysokomazowieccy funkcjonariusze z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Policjanci zabezpieczyli znaczną ilość wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Kontrabandę znaleźli w pomieszczeniach gospodarczych oraz lasku przyległym do posesji należącej do 47-latka. Teraz dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd.

Policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zabezpieczyli ponad 8000 paczek papierosów różnych marek, ponad 80 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 28 litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został znaleziony zarówno w budynkach gospodarczych, jak i ukryty był na zalesionym terenie przyległym do posesji należącej do 47-letniego mieszkańca powiatu wysokomazowieckiego. Straty Skarbu Państwa, wynikające z niezapłaconych podatków, oszacowano na ponad 350 tys. zł .

Mężczyzna usłyszał już zarzut, a jego dalszym losem zajmie się sąd. Za to przestępstwo kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny albo pozbawienia wolności do 3 lat, albo obie te kary łącznie.