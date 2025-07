Usiłowali okraść kwestującą 13-latkę. Mężczyźni usłyszeli zarzuty Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj 13-letnia wolontariuszka została zmuszona przez dwóch mężczyzn do oddania pudełka z datkami. Dzięki reakcji i zgłoszeniu świadka nic się jej nie stało. Jeden z mężczyzn został zatrzymany na miejscu, drugiego odnaleziono i zatrzymano w bardzo krótkim czasie. Obaj mężczyźni są dobrze znani świebodzińskim policjantom.

Zbiórki charytatywne w Polsce są bardzo popularne, pieniądze zbierane są na chore osoby, sprzęty medyczne, schroniska dla zwierząt lub dla ludzi, których dotknęła życiowa tragedia. Przed wejściem do sklepów, pasaży widok wolontariusza z puszką już nikogo nie dziwi. Kto ma wolę i chęć wrzuca, inni po prostu omijają. Jednak ataki na takie osoby są rzadkością. Tym bardziej że często wolontariuszami są osoby niepełnoletnie.

Takie zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu świebodzińskiego w środę (2 lipca) w godzinach popołudniowych. Przed jednym z marketów 13-latka zbierała datki w związku z działalnością charytatywną. Podeszło do niej dwóch mężczyzn i grożąc jej zmusiło do oddania pudełka z pieniędzmi. Na miejscu zareagował świadek zdarzenia, który powiadomił służby i uniemożliwił oddalić się jednemu z mężczyzn. Na miejsce natychmiast skierowano patrole. Policjanci szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn. Jednego zatrzymano na miejscu, a drugiego odnaleziono w krótkim czasie. Obaj, 61-latek i 43-latek są dobrze znani świebodzińskim policjantom. Postawiono im zarzuty z artykułu 282 paragraf 1 Kodeksu Karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania lub ograniczenia działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dzięki postawie świadka mężczyźni zostali szybko ustaleni i zatrzymani, a kwestującej 13-latce nie stała się krzywda. Taka postawa zasługuje na wyróżnienie.