Aresztowany za groźby i znieważenie policjantów Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Po tym, jak jeden z mężczyzn zamieścił w mediach społecznościowych nagrania zawierające groźby wobec policjantów oraz ich znieważył, wszczęte zostało karne postępowanie przez inowrocławskich policjantów. 37-letni mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy w Nowym Dworze Mazowieckim. Po usłyszeniu zarzutów i doprowadzeniu do sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu teraz wyższa kara więzienia, bo działał w recydywie.

W minioną środę (2 lipca) w mediach społecznościowych znalazło się kilka filmików, na których mężczyzna groził policjantom z Kruszwicy i Mogilna oraz wypowiadał wobec nich słowa powszechnie uznawane za obelżywe. To miało być niejako odwetem za wcześniej podejmowane wobec niego czynności, a w materiale filmowym mówił nawet, że „dopiero się rozkręca”, co mogło wskazywać na planowanie eskalacji postępowania. Policjanci rozpoczęli intensywne działania, by ustalić miejsce pobytu mężczyzny.

W sobotę (5 lipca), gdy sprawca gróźb i znieważeń został namierzony, policjanci pojechali do Nowego Dworu Mazowieckiego (woj. mazowieckie). Tam, przy jednym z bloków, zatrzymali całkowicie zaskoczonego 37-letniego mężczyznę i przetransportowali go do policyjnego aresztu inowrocławskiej komendy policji.

Zebrany materiał dowodowy skutkował postawieniem mu zarzutów gróźb karalnych wobec policjantów oraz ich znieważenia. Jeszcze w tym samym dniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury oraz sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Decyzją sądu 37-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara więzienia wyższa niż trzy lata, jak podaje kodeks karny, ponieważ działał w warunkach recydywy.