O krok od tragedii na łebskiej plaży Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie miała 16-latka, która weszła do morza na plaży w Łebie. W pewnym momencie zasłabła i zaczęła się topić. Z wody wyciągnęli ją zaalarmowani o zagrożeniu ratownicy WOPR. 16-latka wypoczywała na plaży z rodziną swojego chłopaka, w tym z czworgiem małoletnich dzieci i ich … kompletnie pijaną matką.

W sobotę, 05.07.2025 r., około południa służby SAR -u, ratownicy WOPR , strażacy i policjanci interweniowali na plaży w Łebie, gdzie o mały włos nie utonęła 16-latka z województwa mazowieckiego. Dziewczyna wypoczywała na plaży z rodziną jej chłopaka i spożywała alkohol. W pewnym momencie weszła do morza, tam zasłabła i znalazła się pod wodą. Szybka reakcja zaalarmowanych o niebezpieczeństwie ratowników WOPR, którzy wyciągnęli dziewczynę na brzeg, zapobiegła możliwej tragedii. Ratownicy WOPR i SAR natychmiast udzielili 16-latce pierwszej pomocy przedmedycznej i wspólnie ze strażakami przetransportowali ją quadem do karetki pogotowia. Dziewczyna w stanie niezagrażającym jej życiu została przewieziona do szpitala. Szczęśliwym trafem wszystkie służby były na miejscu w związku ze zorganizowaną strefą bezpieczeństwa podczas rozgrywek Orlen Beach Volley Tour 2025 (eliminacje mistrzostw Polski w siatkówce plażowej) na łebskiej plaży.

Okazało się, że nastolatka wypoczywała na plaży w towarzystwie swojego 16-letniego chłopaka i członków jego rodziny z województwa łódzkiego, wśród których znajdowało się jeszcze czworo dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci były pod opieką matki, jak się okazało, kompletnie pijanej! Przeprowadzone przez policjantów badanie alkotestem wykazało obecność w organizmie 37-letniej kobiety prawie 2,5 promila alkoholu. Policjanci zaopiekowali się małoletnimi do czasu przyjazdu na miejsce ich ciotki. 37-latka usłyszy wkrótce najprawdopodobniej zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, przestępstwa zagrożonego karą 5 lat pozbawienia wolności. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiony zostanie też sąd rodzinny. Mundurowi będą również wyjaśniać kto udostępnił 16-latce alkohol.

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie nad wodą. Wszyscy powinni być świadomi tego, że nie wolno korzystać z kąpielisk będąc pod wpływem alkoholu, który daje złudne przeświadczenie nieograniczonych możliwości, powoduje, że przeceniamy swoje umiejętności, osłabia organizm i jest jedną z głównych przyczyn utonięć. Pod żadnym pozorem nie spożywajmy alkoholu, gdy mamy pod opieką dzieci. W ten sposób narażamy siebie nie tylko na odpowiedzialność karną, ale przede wszystkim możemy doprowadzić do tego, że nasz podopieczny znajdzie się w niebezpieczeństwie, a służby mogą nie zdążyć z pomocą.

( KWP w Gdansku / mw)

Czytaj również tekst KWP w Gorzowie: Woda to żywioł niewybaczający błędów – uważajmy podczas letnich kąpieli!