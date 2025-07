Wzmożone działania policjantów podczas festiwalu Open’er Festival 2025 – zatrzymania za narkotyki, pościgi i skuteczne interwencje Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Podczas tegorocznego festiwalu Open’er Festival 2025 w Gdyni, policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia i mieszkańców miasta. Funkcjonariusze dbali o płynność ruchu drogowego, kierowali ruchem, udzielali informacji i niejednokrotnie podejmowali interwencje w związku z łamaniem prawa. W kilku przypadkach reakcja kryminalnych doprowadziła do zatrzymań osób posiadających narkotyki, osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości oraz nietrzeźwego kierowcę autobusu. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Podczas czterech intensywnych dni Festiwalu Open’er 2025 funkcjonariusze nie tylko dbali o bezpieczeństwo tysięcy uczestników wydarzenia, ale także podejmowali zdecydowane interwencje wobec osób łamiących prawo. Aż 1502 osoby zostały wylegitymowane, a wśród nich znalazły się osoby poszukiwane, posiadające narkotyki oraz popełniające inne przestępstwa i wykroczenia. W dniach zabezpieczenia jednej z największych imprez masowych w Polsce – Open’er Festival 2025 – policjanci wykazali się profesjonalizmem i skutecznością działania. Ich obecność była zauważalna wszędzie tam, gdzie gromadziły się tłumy uczestników oraz kierowcy dojeżdżający na wydarzenie. Funkcjonariusze kierowali ruchem drogowym, zapewniali płynność i bezpieczeństwo na trasach dojazdowych, a także reagowali na łamanie prawa.

Łącznie policjanci wylegitymowali 1502 osoby. Wśród nich aż 25 osób zostało zatrzymanych za posiadanie narkotyków. Jedna z najbardziej dynamicznych interwencji miała miejsce 2 lipca przy ulicy Lotników. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego rowerem elektrycznym. Mężczyzna zignorował sygnały funkcjonariuszy, rozpoczął ucieczkę, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Podczas pościgu, w rejonie pętli autobusowej, wyrzucił rękawicę roboczą, w której znajdował się worek foliowy z zawartością zbrylowanej substancji. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany, okazał się nim 37-letni mieszkaniec Rumi. Podczas kontroli kryminalni znaleźli przy nim susz roślinny. Na miejsce porzucenia rękawicy wezwano technika kryminalistyki wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą w celu zabezpieczenia śladów biologicznych. Łącznie śledczy zabezpieczyli około 150 gramów substancji odurzających oraz dokonali tymczasowego zajęcia mienia w postaci 240 zł. Mężczyzna był trzeźwy, jednak badanie na zawartość środków odurzających dało wynik pozytywny. Zatrzymany został przewieziony do szpitala na pobranie krwi, a następnie osadzony w policyjnym areszcie. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Inna interwencja miała miejsce 4 lipca. Funkcjonariusze z prewencji zatrzymali 42-letniego mieszkańca Gdańska, który posiadał przy sobie 0,75 grama heroiny. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. Był on poszukiwany celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. On również został osadzony w policyjnym areszcie.

Funkcjonariusze zatrzymali również 1 osobę za znieważenie funkcjonariusza publicznego, 2 osoby poszukiwane, 5 osób, wobec których prowadzone są postępowania dotyczące oszustw, a także 1 osobę za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Nietrzeźwym kierującym okazał się 44-letni mieszkaniec Gdyni, który przewoził uczestników festiwalu autobusem. Mężczyzna nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, nie ustąpił pierwszeństwa innemu kierującemu i doprowadził do gwałtownego hamowania. W wyniku manewru jeden z pasażerów doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Badanie wykazało, że kierowca autobusu miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a mężczyzna odpowie za to przestępstwo przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Nie zabrakło również działań prewencyjnych i porządkowych. W ramach reakcji na popełnione wykroczenia funkcjonariusze wystawili 178 mandatów karnych, sporządzili 17 wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli 127 osób.

Obecność policjantów podczas festiwalu miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom. Mundurowi przez cały czas czuwali nad porządkiem publicznym, kierowali ruchem i reagowali na wszelkie przejawy łamania prawa. Dzięki ich zaangażowaniu udało się nie tylko skutecznie zabezpieczyć imprezę, ale także wyeliminować z przestrzeni publicznej osoby naruszające prawo. Dzięki zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy, wydarzenie przebiegło bez poważnych incydentów zagrażających bezpieczeństwu uczestników.