Policjanci gasili pożar lasu

Policjanci z Posterunku Policji w Michałowie patrolując z łodzi zalew Siemianówka, zauważyli kłęby dymu unoszące się nad lasem w rejonie wsi Rybaki. Natychmiast popłynęli do portu, przesiedli się do radiowozu i pojechali w rejon zadymienia. Na miejscu zauważyli płonące drzewa i ściółkę leśną. O całej sytuacji powiadomili dyżurnego białostockiej komendy, który przekazał informacje strażakom. Do czasu ich przyjazdu mundurowi tłumili ogień, aby nie rozprzestrzenił się bardziej. Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechały zastępy straży pożarnej, które ugasiły pożar. Dzięki szybkiej reakcji policjantów ogień nie rozprzestrzenił się na większy obszar.

Jednym z policjantów był funkcjonariusz, który w minionym roku również patrolując zalew, zauważył pożar w okolicach wsi Budy. Wówczas silny wiatr rozprzestrzenił płomienie na budynki i posesje. Wtedy ewakuował mieszkańców i wyniósł butle z gazem. Więcej informacji na ten temat w komunikacie: Ewakuował mieszkańców, a z budynków wyniósł 2 butle z gazem.