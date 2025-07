Włamywał się do cudzych pojazdów. 37-latek zatrzymany razem z partnerką Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj To była intensywna praca policjantów z Ełku. Dzięki temu 37-latek i jego 42-letni partnerka zostali zatrzymani. Mężczyzna szukał samochodu do transportu rzeczy osobistych i próbował dokonać tego trzema nie swoimi pojazdami dostawczymi. Został tymczasowo aresztowany. Kobieta jest objęta dozorem policyjnym.

Policjanci ustalili tożsamość i zatrzymali 37-latka i jego partnerkę, którzy w ostatnim czasie w Ełku dokonali kilku przestępstw. Para jest podejrzana o kradzieże z włamaniem i krótkotrwałe użycie pojazdu.

Pierwsze zgłoszenie o kradzieży pojazdu wpłynęło do policjantów pod koniec czerwca br. Jak wskazują dotychczasowe ustalenia policjantów, mężczyzna zauważył zaparkowany samochód dostawczy z otwartymi drzwiami i pozostawionym w środku kluczykiem. Skorzystał z okazji, wsiadł i odjechał – jak sam później tłumaczył, chciał jedynie przewieźć rzeczy swojej partnerki. Po przejechaniu niewielkiej odległości zatrzymali się przy sklepie. Ale gdy po zakupach nie udało się ponownie uruchomić pojazdu, porzucili go, a kluczyk mężczyzna zabrał ze sobą.

Niedługo potem podjął kolejną próbę zdobycia pojazdu dostawczego. Znów znalazł otwarte auto i próbował uruchomić je manewrując w przewodach elektrycznych. Nie udało mu się uruchomić pojazdu, ale jego działanie spowodowało uszkodzenia.

Nieco później trafił na kolejny pojazd dostawczy i ku zaskoczeniu, okazało się, że może go uruchomić kluczykiem pochodzącym z wcześniejszej kradzieży. Takim sposobem wyruszył ze swoją partnerką po rzeczy, które chcieli przewieźć z terenu oddalonego o kilkanaście kilometrów od Ełku. Włamali się także do bagażnika tego pojazdu i ukradli elektronarzędzia o wartości wycenionej na ponad 20 tys. zł. Ten pojazd także uległ uszkodzeniu i z tego powodu para nie mogła wrócić do Ełku. Postanowili udać się na dworzec i właśnie w drodze na dworzec zostali zatrzymani przez policjantów.

Ustalenia policjantów wskazują, że para jest podejrzana także o kradzież z włamaniem do altanki na ogródkach działkowych. Ukradła stamtąd drobny sprzęt o wartości 300 złotych. 37-latek został przez sąd tymczasowo aresztowany. Kobieta został objęta dozorem policyjnym.

( KWP w Olsztynie / mw)