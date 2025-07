Sprawca podpalenia samochodu przy ul. Kołobrzeskiej w rękach Policji Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Olsztyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie samochodu osobowego w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej. 37-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (03.07.2025 r.) po południu służby zostały powiadomione o tym, że na parkingu w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej płonie samochód osobowy. Po tym, kiedy strażacy ugasili ogień, do pracy przystąpili olsztyńscy kryminalni. W czasie, kiedy jedni funkcjonariusze z technikiem kryminalistyki wykonywali oględziny miejsca zdarzenia, inni przesłuchiwali świadków i zabezpieczali nagrania ze znajdujących się w pobliżu kamer monitoringu.

Kilka godzin po zdarzeniu policjanci w Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie znali już tożsamość dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z podpaleniem auta. Kryminalni rozpoczęli więc czynności zmierzające do ich zatrzymania. To stało się już następnego dnia rano. Obaj zostali zatrzymani nie przez kryminalnych, ale przez policjantów prewencji – po tym, kiedy wjechali samochodem do przydrożnego rowu na olsztyńskim Zatorzu.

Śledczy przesłuchali obu zatrzymanych i przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy. Dotychczas zarzuty zniszczenia mienia usłyszał jeden z zatrzymanych. 37-latek został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i sądowe zobowiązanie do naprawienia wyrządzonych szkód.

