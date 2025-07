Kolejna ofiara oszustów - kobieta straciła 135 tys. zł, bo uwierzyła fałszywemu pracownikowi banku Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oławie prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa internetowego, którego ofiarą padła mieszkanka powiatu oławskiego. Kobieta zgłosiła się do jednostki informując, że w wyniku przestępczego działania nieznanych sprawców straciła 135 tys. zł. Apelujemy o zachowanie czujności i zdrowego rozsądku w rozmowach z nieznajomymi.

Do zdarzenia doszło w środę, 2 lipca br. Z relacji pokrzywdzonej wynika, że nieznani sprawcy podający się za pracowników banku, w trakcie rozmów telefonicznych wprowadzili ją w błąd co do okoliczności związanych z wyłudzeniem kredytu na jej dane osobowe oraz przekazując informacje o podejrzanym działaniu pracowników banku, w którym kobieta ma konto. Podczas rozmów sprawcy nakłonili 43-latkę do wypłaty różnych kwot pieniędzy, w kilku placówkach bankowych.

Po dokonaniu wypłat, w celu "ochrony" pieniędzy na specjalnym tzw. technicznym rachunku, kobieta miała wpłacić pieniądze we wpłatomacie. Jak się później okazało, wskazane przez oszustów konto techniczne, było fałszywe. Łączna suma strat wyniosła 135 tys. zł .

Policja ostrzega! Zachowaj szczególną ostrożność przy rozmowach z rzekomymi pracownikami baku i przy inwestycjach internetowych! Warto pamiętać, że oszuści są coraz bardziej pomysłowi i wyrafinowani, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i nie dać się im nabrać. Apelujemy o wzmożoną czujność w kontaktach z osobami, które podczas rozmów telefonicznych podają się za pracowników banku i proszą o wygenerowanie kodów BLIK.

Pamiętajmy:

Nie instalujmy żadnych aplikacji na polecenie nieznanych osób – mogą one służyć do przejęcia kontroli nad naszym telefonem lub komputerem.

Nie udostępniajmy danych do logowania do bankowości internetowej ani nie przekazujmy kodów BLIK.

Zachowujmy ostrożność wobec ofert inwestycyjnych pojawiających się w mediach społecznościowych lub na nieznanych stronach internetowych.

Zawsze weryfikujmy wiarygodność firm i osób oferujących inwestycje – najlepiej skonsultować się z zaufanym doradcą finansowym lub sprawdzić opinie w wiarygodnych źródłach.

Nie podejmujmy pochopnych decyzji finansowych pod wpływem emocji lub nacisków telefonicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń o próbę oszustwa, niezwłocznie skontaktujmy się z najbliższą jednostką Policji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając z numeru telefonu podanego na oficjalnej stronie internetowej lub na karcie płatniczej. W przypadku podejrzenia oszustwa, należy niezwłocznie zgłosić sprawę na Policję.

Nie daj się oszukać. Twoje bezpieczeństwo finansowe zależy od Twojej rozwagi.