Pomóżmy naszym Koleżankom, ktore straciły dach nad głową w pożarze w Ząbkach

Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj

W czwartek wieczorem, 3 lipca br., w Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru czteropiętrowego budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców. Ogień strawił dach, zniszczył całkowicie górne kondygnacje i doprowadził do zalania mieszkań na niższych piętrach. Ponad 500 osób straciło dach nad głową, a dorobek ich życia legł w gruzach. Wśród poszkodowanych znalazły się dwie pracownice Policji. Ich mieszkania uległy zniszczeniu, a one same potrzebują dziś nie tylko schronienia, ale przede wszystkim wsparcia i solidarności.