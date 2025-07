CBŚP i Prokuratura Krajowa rozbiły dwie grupy przestępcze. Akt oskarżenia trafił do sądu Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic wspólnie z Dolnośląskim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej zakończyli śledztwo przeciwko członkom dwóch zorganizowanych grup przestępczych trudniących się nielegalną produkcją papierosów. Sprawa, która rozpoczęła się pierwszym uderzeniem w 2021 roku, zakończyła się w czerwcu 2025 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Opolu.

Śledztwo prowadzone przez CBŚP i prokuratorów doprowadziło do rozbicia struktur przestępczych oraz zlikwidowania dwóch w pełni działających, nielegalnych fabryk papierosów.

Pierwsza z nich została ujawniona w 2021 roku na terenie województwa opolskiego. W hali produkcyjnej funkcjonariusze zabezpieczyli linię produkcyjną, kompresory, agregat prądotwórczy, ponad 8 ton tytoniu oraz 3,5 mln gotowych papierosów. Według opinii biegłego, w tym miejscu mogło powstać co najmniej 28 mln sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Druga fabryka została zlikwidowana dwa lata później – w 2023 r. na Dolnym Śląsku. Na miejscu zabezpieczono kolejne maszyny, kompresory, blisko 100 tys. szt. papierosów, ok. 2,5 tony tytoniu oraz komponenty do produkcji. Szacuje się, że wydajność tego zakładu mogła sięgać 115 mln sztuk papierosów. Warto podkreślić, że działania przestępcze mogły narazić Skarb Państwa na uszczuplenie podatkowe rzędu co najmniej 140 mln zł.

W trakcie dalszych działań ujawniono magazyny zlokalizowane w województwie opolskim, gdzie przechowywano ponad 15 mln szt. papierosów bez znaków akcyzy. Ponadto zabezpieczono ciężarówki należące do grupy, transportujące niemal 8 ton tytoniu, a także kompletną, jeszcze nieuruchomioną linię produkcyjną o potencjale wytwórczym ponad 30 mln szt. papierosów miesięcznie. O tej akcji pisaliśmy w komunikacie: Zlikwidowana fabryka i magazyn, przejęte 15 mln papierosów i 2,5 tony tytoniu.

Funkcjonariusze przejęli także sprzęt wykorzystywany przez członków grup – telefony komórkowe, krótkofalówki, zagłuszarki i wykrywacze lokalizatorów GPS.

Z ustaleń śledczych wynika, że za procederem stało dwóch liderów, którzy założyli dwie niezależne zorganizowane grupy przestępcze. Trzon stanowiły osoby narodowości polskiej, natomiast pracownikami fabryk byli obywatele Łotwy i Ukrainy.

W toku sprawy zatrzymano 14 podejrzanych, w tym cudzoziemców. Dwóm osobom przedstawiono zarzuty kierowania grupami przestępczymi, pozostałym – udziału w tych strukturach. Wszyscy odpowiedzą także za produkcję wyrobów tytoniowych bez wymaganych zezwoleń, unikanie opodatkowania oraz narażenie Skarbu Państwa na straty przekraczające 155 mln zł z tytułu nieodprowadzonej akcyzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

Dzięki wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP udało się zatrzymać obywateli Łotwy, którzy ukrywali się poza granicami kraju. Po przeprowadzonym postępowaniu ekstradycyjnym trafili do polskich aresztów śledczych.

Prokurator wystąpił z wnioskami o tymczasowe aresztowanie wszystkich 14 podejrzanych. Sąd przychylił się do tych wniosków. Po zebraniu pełnego materiału dowodowego środki izolacyjne zostały zamienione na poręczenia majątkowe (łącznie 1,85 mln zł), dozory policyjne oraz zakazy opuszczania kraju.

W toku śledztwa zabezpieczono majątek podejrzanych na łączną kwotę ponad 7,5 mln zł – m.in. nieruchomości, pojazdy, gotówkę oraz udziały w spółkach.

Postępowanie przygotowawcze prowadzone było w sposób sprawny i kompleksowy, a jego efekty stanowią dowód skuteczności i determinacji organów ścigania w walce z przestępczością gospodarczą. Dzięki zdecydowanym działaniom CBŚP i Prokuratury Krajowej rozbito struktury dwóch grup przestępczych, zatrzymano osoby odpowiedzialne za ich działalność oraz zabezpieczono miliony sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

