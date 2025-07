Zuchwałe kradzieże na elektrycznej hulajnodze - 34-latek zatrzymany przez wrocławskich policjantów Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzewanego o serię zuchwałych kradzieży, do których dochodziło na terenie miasta. Mężczyzna poruszał się elektryczną hulajnogą i na oczach świadków zrywał łańcuszki z szyi starszych osób, po czym błyskawicznie oddalał się z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, że mężczyzna działał w podobny sposób w co najmniej ośmiu przypadkach, za które usłyszał już zarzuty. Z uwagi z na zuchwałość popełnionych czynów za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Każde z tych przestępstw miało charakter wyjątkowo zuchwały i wzbudzało niepokój wśród mieszkańców. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze szybko ustalili jego tożsamość i zatrzymali podejrzewanego. Decyzją prokuratora wobec 34-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Sprawa ma charakter rozwojowy – policjanci nie wykluczają, że mężczyzna może mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami. Z uwagi na zuchwałość popełnionych czynów za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.