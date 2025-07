2-latka potrzebowała pilnej pomocy. Policjanci eskortowali dziecko do szpitala Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Podczas kontroli kierującej do policjantów ruchu drogowego podjechało audi. Za kierownicą siedział mężczyzna, w środku była także kobieta z dzieckiem na rękach. Roztrzęsieni przekazali, ze 2-latka prawdopodobnie nie oddycha. Policjanci eskortowali kierującego do szpitala. Dziewczynce powrócił oddech, znajduje się pod opieką lekarzy.

Funkcjonariusze ruchu drogowego w poniedziałek przed godziną 19:00 w Kłodawie na ulicy Gorzowskiej kontrolowali prędkość. Zatrzymali kierującą renault, która jechała zbyt szybko. W trakcie tej kontroli podjechał do nich kierowca audi i poprosił o pilną pomoc. Kiedy policjanci zapytali co się stało usłyszeli, że jego dwuletnie dziecko prawdopodobnie nie oddycha. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zakończeniu prowadzonej kontroli i ruszyli wraz z kierowcą do szpitala.

Aspirant Marek Sembratowicz i młodszy aspirant Bartosz Kamola z Wydziału Ruchu Drogowego gorzowskiej komendy miejskiej eskortowali auto. Rodzice wraz z dzieckiem bezpiecznie znaleźli się w szpitalu przy ulicy Dekerta. Tam dziecku wrócił oddech. 2-letnia dziewczynka została przekazana pod opiekę medyków.

Funkcjonariusze nie zawahali się i natychmiast ruszyli w drogę, która ratowała życie. To nie tylko szybka decyzja o pomocy, ale także odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie kierującego audi do szpitala. Dzięki sprawnemu działaniu i pełnemu profesjonalizmowi, dziecko otrzymało niezbędną pomoc. W takich przypadkach o życiu mogą decydować sekundy.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)