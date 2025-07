Policjant na wolnym zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Bycie policjantem to coś więcej niż praca w ustalonych godzinach. To służba, którą pełni się cały czas. Tak jak policjant z bytomskiej komendy, który w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę.

Wczoraj, 07.07.2025 r., bytomski wywiadowca w czasie wolnym od służby, przejeżdżając przez ulice miasta, zwrócił uwagę na przemieszczającego się ulicą Siemianowicką mężczyznę, który według wiedzy stróża prawa był poszukiwany przez Policję.

Policjant niezwłocznie podjął czynności służbowe wobec mężczyzny. Zaparkował samochód, a następnie zatrzymał poszukiwanego i powiadomił o zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego, który na miejsce skierował patrol. Mężczyzna to 61-letni mieszkaniec Bytomia, który był poszukiwany przez bytomską prokuraturę za przestępstwo znęcania się nad psem. Zatrzymany 61-latek trafił do policyjnej celi. Trwają czynności w kierunku naruszenia przez właściciela ustawy o ochronie zwierząt, jakiego miał dopuścić się latem ubiegłego roku.

Przypominamy, że osoba, która dopuszcza się znęcania nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do 5 lat. Znęcanie się to nie tylko przemoc fizyczna, ale również brak odpowiedniej opieki, niezapewnienie pokarmu, wody, schronienia czy opieki weterynaryjnej.