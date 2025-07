3-letnie dziecko zaginęło przy wyjściu z plaży – szybka reakcja rodziców i sprawne działania policjantów zapobiegły tragedii.

Data publikacji 08.07.2025

W niedzielę po południu, w rejonie jednego z popularnych zejść na plażę w Sopocie, doszło do niebezpiecznej sytuacji. Rodzicom spacerującym z 3-letnim synkiem wystarczyła chwila nieuwagi, by stracili go z oczu w tłumie osób opuszczających plażę. Zrozpaczeni rodzice natychmiast skontaktowali się z Policją.