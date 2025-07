Policjanci zatrzymali podejrzanego o fałszywy alarm bombowy w znanej sieci sklepów z asortymentem komputerowym Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Współpraca policjantów Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Komornikach doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zawiadomienie o fałszywym alarmie bombowym w siedzibie znanego sklepu z branży IT. 21-letni Polak usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 1/2 lipca 2025 r. nieznana osoba wysłała na skrzynkę kontaktową popularnej sieci sklepów zajmującą się sprzedażą sprzętu elektronicznego informację o podłożeniu ładunków wybuchowych w jednym z obiektów na terenie Poznania. Mail z tą informacją został rano odczytany przez pracownika firmy.

Ta natychmiast trafiła do policjantów. W związku z zaistniałą sytuacją, budynki firmy przy ul. Wołczyńskiej w Poznaniu oraz Kolumba w Komornikach zostały zamknięte dla pracowników. Wstrzymano pracę i ewakuowano łącznie 150 osób. Dwie lokalizacje dokładnie sprawdzone zostały przez policjantów z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego KMP w Poznaniu. Nie znaleziono jednak żadnych niebezpiecznych materiałów.

Działania operacyjne śledczych z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komisariatu w Komornikach współpracujących z policjantami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości już nazajutrz doprowadziły do zatrzymania odpowiedzialnego za fałszywy alarm. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Rumi (woj. pomorskie). Mężczyzna przyznał się do winy. Stwierdził, że zawiadomił o podłożeniu bomby, bo rozzłościły go wciąż wyskakujące reklamy sklepu podczas gry na komórce.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zawiadomienia o fałszywym alarmie bombowym. Grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności.