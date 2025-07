Autobus znalazł się na przejeździe między rogatkami Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Kierujący miejskim autobusem, po zapaleniu się czerwonego światła, wjechał na torowisko i tam… utknął. Szczęśliwie udało mu się wymanewrować i je opuścić. Wszystko wydarzyło się na oczach oczekujących na podniesienie rogatek policjantów.

W niedzielę (06.07.25r.) krótko przed godziną 15.00 doszło do groźnej sytuacji na przejeździe kolejowym na ulicy Wielkopolskiej w Inowrocławiu. Zdarzenie zarejestrował kolejowy monitoring.

Kierujący autobusem miejskim wjechał na przejazd przy czerwonym świetle i tym sposobem znalazł się pomiędzy rogatkami. Zatrzymał więc pojazd, a po chwili zaczął nim manewrować, by wydostać się z potrzasku, a jednocześnie nie uszkodzić elementów. Tak też się stało. Autobus opuścił tory, a po niedługim czasie przejechał tamtędy pociąg towarowy.

Całą sytuację widzieli inowrocławscy policjanci, którzy podobnie, jak inni uczestnicy ruchu, oczekiwali na możliwość przejazdu.

Gdy tylko była taka możliwość kierowca autobusu został zatrzymany do kontroli. Stracił prawo jazdy.

W tej sprawie toczy się postępowanie karne dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Niestety co roku dochodzi do poważnych wypadków na przejazdach, w których poszkodowanymi są jadący pojazdami, rowerzyści oraz piesi. Bagatelizowanie przepisów w tych miejscach i lekceważenie czerwonego światła czy znaku STOP prowadzi do tragedii. Stosujmy się bezwzględnie do zasad ruchu drogowego!

( KWP w Bydgoszczy / kc)