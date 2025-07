Finał sprawy oszustw i wyłudzeń usług. Akt oskarżenia przeciwko 25-latce trafił do sądu Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Kilkumiesięczna praca operacyjna i dochodzeniowo-śledcza łomżyńskich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą znalazła swój finał. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Łomży, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łomży, zakończyli sprawę przeciwko 25-latce z Ełku podejrzanej o oszustwa i wyłudzenia usług. Sprawa trafiła do sądu z aktem oskarżenia zawierającym 7 zarzutów. W sumie kobieta wyłudziła ponad 300 tys. zł. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

W listopadzie ubiegłego roku łomżyńscy policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą zatrzymali kobietę podejrzewaną o wyłudzanie usług hotelarskich i transportowych. 25-latka podejrzewana była też o oszustwa i wprowadzenie w błąd pracownika jednego z salonów samochodowych przy zakupie auta. Z ustaleń łomżyńskich policjantów wynikało, że, mieszkanka Ełku działała na terenie całego kraju. Kobieta wpadła w Łomży, gdy nie uiściła zapłaty za usługi hotelowe. 25-latka wprowadziła w błąd właścicieli jednego z łomżyńskich hoteli i podała nieswoje dane do faktury opiewającej na ponad 12 tys. zł .

W trakcie czynności z zatrzymaną policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą nie uwierzyli w wyjaśnienia, że była to jednorazowa sytuacja. Zebrany przez nich materiał pokazał, że kobieta swoją działalność przestępczą prowadziła na terenie całego kraju. Funkcjonariusze ustalili kolejnych pokrzywdzonych z Łomży, ale też ze Skierniewic, Rzeszowa i Żołyni. Łącznie kobieta wyłudziła ponad 300 tysi. zł. Kobieta na przestrzeni października i listopada ubiegłego roku dwukrotnie wyłudziła usługi hotelowe oraz zleciła wykonanie pracy, za którą nie zapłaciła. 25-latka wyłudziła transport pojazdu z Konarzyc do Skierniewic. Mieszkanka Ełku próbowała też zawrzeć umowę kupna auta, wprowadzając w błąd pracowników salonu samochodowego, co do fatkycznie dokonanego przelewu środków na zakup samochodu. Działajac dalej 25-latka zaciągnęła pożyczkę od dwóch różnych osób i mimo wezwań do zwrotu należności, nie oddała pieniędzy.

W wyniku kilkumiesięcznej, wytężonej pracy funkcjonariuszy i prokuratury do Sądu Rejonowego w Łomży został skierowany akt oskarżenia przeciwko 25-latce zawierający łącznie 7 zarzutów. Kobieta w przeszłości była już karana za podobne przestępstwa.

Za oszustwo określone w kodeksie karnym, w art. 286, grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.