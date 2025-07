Pijany z dwoma zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed policjantami Data publikacji 08.07.2025 Powrót Drukuj Kontrola trzeźwości kierowcy audi na drodze krajowej nr 10 przerodziła się w pościg za nim tuż po tym, jak alkomat wskazał pozytywny wynik na zawartość alkoholu w jego organizmie. 36-latek ratował się ucieczką, ale zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie przeszkodziło mu to w dalszej próbie schronienia się przed mundurowymi, tym razem w lesie, ale tam namierzyli go już kryminalni z Wyżyn. Bydgoszczanin ma dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz czekają go kolejne konsekwencje.

Cała historia ma swój początek w niedzielny poranek, 06.07.2025 r., na drodze krajowej nr 10 w Emilianowie, w powiecie bydgoskim. Około 10.30 policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzili tam kontrole trzeźwości. Jednym z zatrzymanych był mężczyzna kierujący audi a6. Nie byłoby w tym nic szczególnego gdyby nie fakt, że wynik na zawartość alkoholu w organizmie był pozytywny. Wtedy mężczyzna z impetem ruszył. Patrol natychmiast rozpoczął za nim pościg.

Kierowca nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe do zatrzymania i kontynuował ucieczkę jadąc w stronę Solca Kujawskiego. W pewnym momencie policjanci stracili go z pola widzenia, jednak kontynuowali pościg. Dojeżdżając do Makowisk zauważyli, że audi zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Policjanci jak najszybciej zatrzymali radiowóz, po czym podbiegli do rozbitego auta od strony kierowcy, jednak jego już w nim nie było. Świadkowie zdarzenia przekazali funkcjonariuszom, że ten uciekł do lasu. Od nich również mundurowi uzyskali rysopis mężczyzny.

Po upewnieniu się, że innym uczestnikom ruchu nic się nie stało, rozpoczęły się poszukiwania kierowcy audi a6. Na miejsce zostały skierowane przez dyżurnego kolejne patrole, zarówno ruchu drogowego, jak i policjanci z komisariatu na Wyżynach. Na efekty ich pracy nie trzeba było długo czekać. Kilkadziesiąt minut później, kryminalni z Wyżyn namierzyli 36-latka w głębokim lesie.

Ponowne sprawdzenie trzeźwości wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Ta zawartość będzie poddana jeszcze badaniu retrospektywnemu z uwagi na upływ czasu.

Na tym jednak nie koniec. Po sprawdzeniu jego danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że kierował pojazdem pomimo orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dwóch zakazów prowadzenia pojazdów obowiązujących do stycznia 2027 roku.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, a następnie trafił do policyjnego aresztu.

Bydgoszczanin usłyszał zarzuty prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a także niezatrzymania się do kontroli i ucieczki przed patrolem pomimo wyraźnych sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Na tym jednak nie koniec. Poniesie również odpowiedzialność za wykroczenia drogowe.

Wczoraj, 07.07.2025 r., prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.