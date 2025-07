Niemowlę spadło z przewijaka. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą Data publikacji 09.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu pomogli w szybkim dotarciu do szpitala matce z niemowlakiem, które chwilę wcześniej spadło z przewijaka. Policjantów zaalarmował ojciec sześciomiesięcznego dziecka. Mundurowi natychmiast ruszyli z pomocą, transportując radiowozem matkę z niemowlęciem do szpitala. Dzięki skutecznej i natychmiastowej reakcji patrolu, mała dziewczynka błyskawicznie znalazła się pod opieką lekarzy.

W piątek, 04.07.2025 r., policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej komendy, sierż. Artur Orzechowski i post. Hubert Łyżeń, wykonywali czynności służbowe na terenie miasta. W trakcie służby, przed godz. 10.00, na ulicy Jana Pawła II do mundurowych podjechał kierujący, który oświadczył, że wiezie do szpitala żonę z sześciomiesięczną córeczką. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany. Jak podał, dziecko spadło z przewijaka i musi jak najszybciej dostać się do szpitala.

Ze względu na realne zagrożenie dla zdrowia dziecka, policjanci zareagowali natychmiast. Po wstępnej ocenie sytuacji oraz stanu niemowlęcia podjęli decyzję o natychmiastowym transporcie radiowozem, z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, matki z niemowlęciem do jarosławskiego szpitala.

Dziecko zostało bezpiecznie przetransportowane i przekazane pod opiekę lekarzy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci przypominają, że w sytuacjach nagłych liczy się każda sekunda. Warto reagować i prosić o pomoc tak, jak to zrobił ojciec dziecka.

( KWP w Rzeszowie / mw)