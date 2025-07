Cios w narkotykowy proceder Data publikacji 09.07.2025 Powrót Drukuj Intensywna i skrupulatna praca funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej doprowadziła do ujawnienia i zabezpieczenia znacznych ilości narkotyków. Dzięki działaniom stróżów prawa na rynek nie trafi ponad 8 kilogramów amfetaminy, marihuany oraz mefedronu. W tej sprawie zarzuty usłyszał 64-latek, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Od dłuższego czasu kazimierscy kryminalni pracowali nad sprawą, która dotyczyła nielegalnego i groźnego dla życia procederu. Stróże prawa podejrzewali, iż pewien mężczyzna, może posiadać „nieco” większe ilości narkotyków. Wszystko potwierdziło się w minioną sobotę (5 lipca), kiedy kazimierscy policjanci dotarli na jedną z posesji w Małopolsce. Drzwi swojego domu otworzył zaskoczony 64-latek, który nie spodziewał się służbowej wizyty kryminalnych z sąsiedniego województwa.

Krótko później stróże prawa potwierdzili swoje ustalenia. W trakcie przeszukania ujawnili znaczne ilości środków odurzających. Wstępna analiza wskazała, iż zabezpieczone zostało 6,5 kilograma amfetaminy, blisko 1 kilogram mefedronu oraz 300 gramów marihuany. Do tego funkcjonariusze znaleźli przedmiot przypominający broń oraz gotówkę w walucie krajowej i zagranicznej. Wszystkie zabezpieczone specyfiki zostały przekazane do dalszych laboratoryjnych badań, a 64-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu środkami odurzającymi.

Wczoraj (8 lipca) podejrzany został doprowadzony do sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 3 miesiące. Za przestępstwa, których się dopuścił może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Intensywna i skrupulatna praca kazimierskich policjantów zapobiegła wprowadzeniu na rynek około 8 kilogramów niebezpiecznych dla życia narkotyków, których wartość oszacowana została na kwotę kilkuset tysięcy złotych.

( KWP w Kielcach / kp)

