Niemal 160 zarzutów dla oszustki, która wyłudziła prawie 400 tysięcy złotych - akt oskarżenia trafił do sadu Data publikacji 09.07.2025 Kryminalni z Drezdenka wspólnie z prokuratorem skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-latce oskarżonej o liczne oszustwa. Kobieta usłyszała niemal 160 zarzutów. Jej nielegalny proceder polegał na wyłudzaniu danych osobowych, a następnie kupowaniu na kredyt na dane tych osób telefonów i innego sprzętu elektronicznego. Pozyskane w ten sposób produkty sprzedawała na portalach aukcyjnych. Spowodowała straty u pokrzywdzonych sięgające nawet 400 tysięcy złotych, a kolejne 200 tysięcy złotych, to kwota, jaką oszustka próbowała wyłudzić.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej to wyjątkowo skomplikowana część policyjnej pracy. Ma to związek z faktem, że przestępcy często swoją nielegalną działalność prowadzą „pod przykrywką”, między innymi różnych instytucji finansowych. Osoby, które stały się ofiarami przestępstw gospodarczych bardzo często nawet nie podejrzewają kto mógł je oszukać. Przestępcy mogą działać także spoza granic naszego kraju. To powoduje, że rozwiązanie takich spraw jest wyjątkowo trudne i skomplikowane.

Tym bardziej godną podkreślenia jest praca kryminalnych z Drezdenka, którzy wspólnie z prokuratorem zakończyli sprawę oszustw. Kobieta, działając od połowy 2022 roku oszukała kilka osób powodując straty na kwotę niemal 400 tysięcy złotych. Jej nielegalny proceder polegał na tym, że po nielegalnym uzyskaniu danych osobowych kupowała na kredyt, na dane tych osób drogie smartfony i inny sprzęt elektroniczny. Po otrzymaniu produktów oszustka sprzedawała je na portalach społecznościowych. Straty, jakie spowodowała u pokrzywdzonych sięgają kwoty 400 tysięcy złotych. Kolejne 200 tysięcy złotych, to kwota, jaką oszustka próbowała wyłudzić działając w ten sam sposób. Kobiecie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.