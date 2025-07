Podczas dwudniowych działań zatrzymali 19 osób poszukiwanych, w tym poszukiwane listem gończym Data publikacji 09.07.2025 Powrót Drukuj W dniach 7 i 8 lipca w Gdańsku w ramach działań, których celem było zlokalizowanie i zatrzymanie osób poszukiwanych, funkcjonariusze sprawdzili 148 adresów i miejsc, wylegitymowali 692 osoby oraz zatrzymali 19 osób poszukiwanych, w tym 9 cudzoziemców. Wśród zatrzymanych było 6 osób poszukiwanych listem gończym, a 13 osób poszukiwanych nakazami sądowymi lub do ustalenia miejsca pobytu.

W wyniku dwudniowych intensywnych działań prowadzonych na terenie Gdańska zatrzymano 19 osób ukrywających się przed organami ścigania, w tym 10 obywateli RP i 9 obcokrajowców. Wśród nich są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, ale również poszukiwani do ustalenia miejsca pobytu czy skazani na kary pozbawienia wolności między innymi za przestępstwa narkotykowe, kradzieże, uszkodzenie mienia, znęcanie się nad rodziną, oszustwa, znieważanie funkcjonariusza publicznego, niealimentacji i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Wśród zatrzymanych podczas działań był 31-latek z Gdańska. We wtorek w nocy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli rowerzystę jadącego ulicą Trakt świętego Wojciecha. Podczas legitymowania mieszkańca Gdańska okazało się, że jest poszukiwany przez gdański sąd i ma do odbycia 150 dni kary pozbawienia wolności za przestępstwo zniszczenia mienia. Policjanci sprawdzili też rower, którym poruszał się 31-latek. Okazało się, że jednoślad został skradziony w czerwcu w rejonie komisariatu na Śródmieściu. Policjanci zabezpieczyli kradziony rower i zatrzymali gdańszczanina.