Związali ofiarę smyczą i ukradli sprzęt wart 12 tys. zł – trzeci napastnik w areszcie

Data publikacji 09.07.2025

Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego w Redłowie zatrzymano 31-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w rozboju. To już trzeci sprawca tego przestępstwa, który został zatrzymany w tej sprawie. Wcześniej policjanci zatrzymali dwóch innych mężczyzn. Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu trzeciego z podejrzanych i wczoraj doprowadzili do jego zatrzymania. Decyzją sądu 31-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.