Szczęście w nieszczęściu – apelujemy o rozwagę na drodze Data publikacji 09.07.2025 Powrót Drukuj 5-tysięcznym mandantem i 10 punktami karnymi zakończyła się dla kierującego ciężarowym volvo z naczepą wczorajsza jazda drogą krajową numer 10 w podbydgoskim Przyłubiu. 41-latek nie dostosował prędkości do warunków ruchu w wyniku czego tył prowadzonego przez niego pojazdu wpadł w poślizg, zjechał na pas ruchu dla kierunku przeciwnego i uderzył w nadjeżdżającą toyotę. Duże szczęście miał kierujący autem osobowym, który nie doznał obrażeń. Apelujemy o rozważną, bezpieczną i zgodną z przepisami jazdę.

Skrajnie nierozważnym zachowaniem wykazał się kierujący ciężarowym volvo z naczepą na drodze krajowej nr 10 w podbydgoskim Przyłubiu. Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków drogowych i doprowadził do kolizji z nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku osobową toyotą. Odłamki obu pojazdów uszkodziły jadące za sprawcą kolejne ciężarowe renault. Za nim jechała scania i jej kierujący, widząc co się dzieje odbił na pobocze chcąc uniknąć zderzenia i tam uderzył w znak drogowy. Choć cała sytuacja wyglądająca bardzo groźnie, na szczęście nie zakończyła się tragicznie.

41-latek został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych i 10 punktami karnymi.

Film z nagrania publikujemy ku przestrodze. To, co na nim widzimy niech będzie dla nas wskazówką, że przy dużym natężeniu ruchu, zmieniających się warunkach, padającym deszczu czy mokrej nawierzchni, nawet jeśli nie przekraczamy dozwolonej prędkości, musimy jechać z prędkością, która zapewnia nam i innym uczestnikom ruchu bezpieczną jazdę.

( KWP w Bydgoszczy)

Poniższy film z kamerki samochodowej przedstawia sytuację opisaną w tekście.