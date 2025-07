Policjanci przechwycili ponad 120 kg krajanki tytoniu, 33-latek kierował na zakazie Data publikacji 10.07.2025 Powrót Drukuj Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali do kontroli kierującego oplem, który w bagażniku swojego pojazdu przewoził niemal kilogram krajanki tytoniowej. W trakcie przeszukania piwnicy i garażu śledczy ujawnili 120 kilogramów krajanki tytoniowej pozbawionej polskich znaków akcyzy. Teraz sprawą zajmą się urzędnicy celni, do których trafią materiały sprawy. 33-latek objęty był ponadto czynnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Bytomscy śledczy na ulicy Powstańców Warszawskich zatrzymali do kontroli osobowego opla. Kierującego pojazdem 33-latka mundurowi podejrzewali o posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych. W trakcie kontroli stróże prawa ujawnili około kilograma krajanki tytoniu, co dało podstawy do wykonania dalszych czynności. Ponadto okazało się, że mężczyzna objęty jest czynnym zakazem prowadzenia pojazdów.

Podczas przeszukania garażu oraz piwnicy policjanci ujawnili 120 kilogramów krajanki tytoniowej – w piwnicy znajdowała się ponadto waga. Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczony tytoń trafił do policyjnego depozytu. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 7 tysięcy złotych i ponad 2 tysiące euro.

Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnego tytoniu naraziłoby Skarb Państwa na stratę blisko 120 tysięcy złotych, z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego. Teraz sprawą posiadania i przechowywania nielegalnego tytoniu zajmą się urzędnicy celni, do których trafią materiały sprawy.

Zatrzymanemu, za popełnione przestępstwo, grozi wysoka grzywna, a za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kara pozbawienia wolności do 5 lat.