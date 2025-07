Niebezpieczny manewr na przejściu dla pieszych Data publikacji 10.07.2025 Powrót Drukuj Kamera nieoznakowanego radiowozu policjantów z białostockiej drogówki nagrała niebezpieczny manewr kierującego volvo. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Białegostoku. 40-latek nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącym przez przejście pieszym. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 15 punktami.

Policjanci z białostockiej drogówki każdego dnia zwracają uwagę na kierowców, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Sprawdzają między innymi, czy kierowcy stosują się do wyznaczonych limitów prędkości, czy też nie łamią przepisów chroniących pieszych. Tak też było w przypadku 40-latka kierującego volvo, który na ulicy Kaczorowskiego nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy przechodzili przez przejście dla pieszych. Chwilę później kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. Policjantom tłumaczył, że nigdy mu się to nie zdarza. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 1500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów.

Kierowco! Pamiętaj, że na drodze nie jesteś sam. Ponownie apelujemy o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

( KWP w Białymstoku / kp)

Poniższe nagranie z policyjnego wideorejestratora przedstawia sytuację opisaną w tekście.