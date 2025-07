Uroczystość podpisania listu intencyjnego między Komendantem Głównym Policji a PKO BP Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj PKO Bank Polski przygotował specjalną ofertę dla czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Dzisiaj odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia i prezesa PKO Banku Polskiego Szymona Miderę. W wydarzeniu uczestniczył również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. W ramach oferty klienci mogą skorzystać m.in. przez dwa lata z PKO Konta bez Granic bez opłat, preferencyjnych warunków pożyczki gotówkowej i kredytu hipotecznego oraz dodatkowej zniżki na ubezpieczenie czy wynajem samochodu.

Dzisiaj, 14.07.2025 r., o godzinie 11.00, w PKO Rotunda, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń podpisał dzisiaj list intencyjny z PKO Bankiem Polskim reprezentowanym przez prezesa zarządu PKO Banku Polskiego Szymona Miderę. Podczas uroczystości przedstawione zostały szczegóły współpracy oraz omówiono korzyści płynące z nowej inicjatywy. Specjalna oferta dla polskiej Policji w PKO Banku Polskim dostępna jest dla czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy oraz cywilnych pracowników Policji i będzie obowiązywała przez rok, do 2 lipca 2026 r. Preferencyjne warunki kluczowych produktów to wyraz uznania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował za pracę, która została przez te kilka miesięcy wykonana. - Bardzo doceniamy to, że największy państwowy polski bank, który ma najwięcej klientów, w tak otwarty i mądry sposób podchodzi do ważnych spraw w Państwie i dostrzegł Policję, policjantów i ich służbę, jako taką grupę ludzi, których warto w działaniu wesprzeć – powiedział. I jak zaznaczył Minister: - staramy się tę służbę w jak największym stopniu doceniać, bo to służba bardzo ciężka, bardzo trudna, bardzo wymagająca i bardzo chcemy, żeby wszyscy ci, którzy służą jako policjanci, pracownicy w Policji czuli, że Państwo, obywatele, instytucje, firmy ich wspierają. Minister podkreślił również, że trwają ostatnie prace nad świadczeniem mieszkaniowym dla funkcjonariuszy Policji i innych służb, które po wejściu w życie będzie naliczane od 1 lipca, a które wraz z propozycją banku PKO BP tworzy pewną całość. Jak powiedział, inne służby podległe MSWiA, zapewne też byłyby zainteresowane ofertą skierowaną i do nich przez PKO BP. -Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali nad szczegółami. (…) Problemem, z którym się zmagamy, są wakaty, nie ukrywamy tego. Mamy dobry czas – jest dużo przyjęć do Policji, mniej odejść. Natomiast tego rodzaju działania na pewno są elementem stabilizacji służby - dodał. - Do zobaczenia przy podpisywaniu kolejnych listów – powiedział Pan Minister na zakończenie.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń w swoim wystąpieniu mówił o domknięciu trzyetapowego systemu świadczenia mieszkaniowego, który zapoczątkowany został w 2024 roku podczas rozmowy z Ministrem SWiA na temat wyrównywania szans: – Patrzyliśmy wówczas na wojsko polskie i stwierdziliśmy wówczas, że to jest właśnie to nad czym powinniśmy się pochylić , czyli świadczenie mieszkaniowe, które występowało już w wojsku - powiedział Komendant Główny Policji. Jak wspomniał szef Policji, 4 lutego br. Pan Premier na konferencji w Komendzie Głównej Policji oświadczył, że właśnie wyrównuje szanse i świadczenie mieszkaniowe dla policjantów, ale również dla wszystkich służb podległych MSWiA, wejdzie w życie. Następnie, jak podkreślił Pan Komendant, 6 marca br. Pan Minister podpisał porozumienie z przedstawicielami służb mundurowych o pracach nad tym, aby świadczenie określające wszystkie ważne stawki, weszło w życie. Świadczenie ważne zarówno dla tych, którzy pracują w mniejszych miejscowościach, ale zwłaszcza dla tych, którzy służą w Policji w dużych miastach. - Brakowało mi jednego, w jaki sposób dopiąć system - podkreślił Komendant Główny Policji.- (…) I w momencie kiedy rozmawialiśmy na temat tych wszystkich ważnych świadczeń, dodatków, spotkałem się z doradcą Pana Prezesa Banku PKO BP, byłym policjantem Pawłem Wojtunikiem, poprosiłem o wsparcie, spotkanie z Panem Prezesem PKO BP, żebyśmy rozpoczęli ten proces, który nas doprowadził właśnie tutaj – powiedział.

Jak zaznaczył Pan Komendant, jest to ważne dla całej naszej formacji, dla pracowników, dla policjantów. - Państwo polskie za pośrednictwem Banku PKO BP aktywnie wspiera całą naszą formację. (…) Dla nas jest to przełomowa decyzja. Ja dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli zarówno po stronie banku, jak i po stronie polskiej Policji w pracy nad tą ofertą. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się w PKO przy podpisywaniu dodatkowych produktów – powiedział nadinsp. Marek Boroń.

- Funkcjonariusze i pracownicy Polskiej Policji to dla nas wyjątkowa grupa klientów. Dlatego, jako największy bank w Polsce czujemy odpowiedzialność, by wspierać tych, którzy służą społeczeństwu. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę produktów na preferencyjnych warunkach. Nasze podejście do klientów zawsze opiera się na indywidualnym dopasowaniu – zapewniamy nie tylko dostęp do kont, pożyczek czy kredytów hipotecznych, ale także doradztwo i nowoczesne narzędzia ułatwiające codzienne bankowanie. To wszystko uwzględniliśmy przy tworzeniu specjalnej oferty dla funkcjonariuszy i pracowników Polskiej Policji. Oferta obejmie również emerytowanych pracowników. Oprócz standardowych produktów, jak konto czy pożyczka, oferujemy im także korzystniejsze warunki przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego czy wynajmie samochodu. To wyraz naszego uznania i realne wsparcie, które ma odpowiadać potrzebom życiowym i zawodowym tych, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich. Zależy nam na tym, aby Policjanci czuli, że mogą liczyć na solidnego partnera, także w sprawach finansowych - powiedział Szymon Midera, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Co obejmuje specjalna oferta dla Policji?

PKO Konto bez Granic bez opłaty za prowadzenie konta przez 2 lata od otwarcia;

Niższe od standardowego o 4.71% oprocentowanie pożyczki gotówkowej;

Preferencyjne warunki kredytu hipotecznego (możliwa marża to nawet 1,5% i brak prowizji);

5% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne PKO MOTO;

Specjalne warunki zakupu lub wynajmu krótko, średnio oraz długoterminowego samochodów (m.in. 5 % rabatu na wynajem auta w porównaniu do standardowej oferty MasterRent24).

PKO Konto bez Granic umożliwia darmową wypłatę środków ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, darmowe wpłaty i wypłaty w placówkach banku. Klienci mogą korzystać z karty debetowej do konta bez opłaty za obsługę tej karty. Karta ma również funkcję wielowalutową.

Dodatkowo, pracownicy Policji mogą skorzystać z nowego produktu regularnego oszczędzania - Mój Kapitał. Oprocentowanie lokaty jest zmienne, bezpośrednio powiązane ze stopą referencyjną NBP. Na dziś wynosi 4,5 proc. rocznie. Okres lokaty to 5 lat.

W ramach oferty bank przygotował także specjalne warunki m.in. dla osób planujących zakup nieruchomości lub budowę domu. Klienci, którzy zapewnią min. 3 tys. wpływu miesięcznie na konto i zdecydują się na ubezpieczenie w PKO Banku Polskim - nie zapłacą prowizji za udzielenie kredytu, a marża wyniesie 1,5 % (przy założeniu min. 20 procent wkładu własnego). Standardowa oferta wg takich paramentów to 1,9 % marży i 0,5 % prowizji.

Ze specjalnej oferty mogą skorzystać wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji - czynni i emerytowani. Wystarczy złożyć oświadczenie lub przedstawić dokument, który potwierdza, że klient jest funkcjonariuszem pracownikiem lub emerytowanym pracownikiem Policji.

Warunki po zakończeniu oferty specjalnej 2 lipca 2026 r.

Po zakończeniu okresu oferty specjalnej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, warunki zawartych umów nie zmieniają się. Wyjątkiem jest umowa kredytu hipotecznego w przypadku zmiany pracodawcy. W takiej sytuacji marża kredytu będzie podwyższona zgodnie z postanowieniami umowy.