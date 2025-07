Spotkanie Grupy Roboczej w siedzibie głównej OECD w Paryżu Data publikacji 10.07.2025 Powrót Drukuj W siedzibie głównej OECD w Paryżu, w dniach 24-27 czerwca 2025 r., odbyło się kolejne cykliczne spotkanie Grupy Roboczej dotyczące m.in. implementacji przez Polskę Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych sporządzonej w Paryżu 17 grudnia 1997 r.

Konwencja zobowiązuje państwa - strony, do penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo. Zgodnie z art. 12 Konwencji, państwa - strony zobowiązane są do współpracy mającej na celu wzajemne monitorowanie przestrzegania jej postanowień, między innymi w formie przeglądów poszczególnych państw na forum Grupy Roboczej OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych.

Polska delegacja w Paryżu liczyła pięć osób, a jej przewodniczącym był dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Deptuła. Ponadto w sesji OECD, obok przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, udział wzięli przedstawiciele CBA oraz przedstawicielka Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji - podkom. Anna Rymanowska-Osobliwy, specjalista Wydziału do Walki z Korupcją.

Podczas sesji plenarnej w dniu 27 czerwca 2025 r. przewodniczący polskiej delegacji poinformował jej uczestników, że Ministerstwo Sprawiedliwości pełni rolę koordynatora współpracy z Grupą Roboczą OECD, ale w prace wdrażania zaleceń dla Polski zaangażowanych jest szereg instytucji krajowych, jak choćby obecne na sesji Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Policja. Efekty tych prac zostaną przedstawione w przyszłym roku.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)