Zabezpieczone ponad 370 tys. szt. nielegalnych papierosów - uderzenie legnickich policjantów w przestępczość akcyzową

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, działając z pełnym zaangażowaniem i nieustępliwością, przeprowadzili wieloetapową operację wymierzoną w zorganizowaną przestępczość handlu wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, dokładnej analizie zebranych informacji i ścisłej współpracy międzywydziałowej, możliwe było jednoczesne wkroczenie do wielu lokalizacji na terenie Legnicy oraz powiatu legnickiego. W działaniach brali udział policjanci Wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, a także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z psem tropiącym.