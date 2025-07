Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego, a ten chciał mu wręczyć łapówkę Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Posterunkowy Przemysław Żukowski z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zatrzymał po służbie nietrzeźwego kierującego. 50-latek miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Chcąc uniknąć odpowiedzialności za swoje bezmyślne zachowanie zaproponował funkcjonariuszowi łapówkę. Mieszkaniec gminy Lutomiersk usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Łasku zastosowała wobec niego policyjny dozór.

8 lipca 2025 r. o godzinie 21.25 stróże prawa z Konstantynowa Łódzkiego pojechali na interwencję do jednej z miejscowości położonej w gminie Lutomiersk. Z treści zgłoszenia wynikało, że został zatrzymany tam nietrzeźwy kierujący, a zgłaszającym zdarzenie jest pabianicki policjant będący po służbie.

Policjant z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zauważył mercedesa, który nie trzymał toru jazdy i doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Funkcjonariusz był po służbie, jechał prywatnym autem w towarzystwie swojego znajomego. Mając podejrzenie, że kierujący osobówką może być nietrzeźwy, bez chwili zawahania ruszył za nim, by go jak najszybciej zatrzymać. W międzyczasie zgłosił zdarzenie na numer alarmowy. Mężczyzna siedzący za kierownicą mercedesa, widząc, że świadek chce uniemożliwić mu dalszą jazdę, najpierw wjechał na posesję, po czym gwałtownie zaczął cofać. Funkcjonariusz wówczas podbiegł do auta i otworzył drzwi od strony kierowcy, a następnie wyciągnął go z samochodu. Od 50-latka wyraźnie było czuć alkohol, bełkotał i miał problemy z poruszaniem się. Posterunkowy Przemysław Żukowski poinformował go, że jest policjantem i na miejsce wezwał umundurowany patrol stróżów prawa. Mieszkaniec gminy Lutomiersk zaproponował funkcjonariuszowi 2 tys. zł łapówki, by ten odstąpił od wykonywanych czynności. Pomimo, że mężczyzna został poinformowany o tym, że jest to przestępstwo, dalej kilkukrotnie proponował wręczenie korzyści majątkowej. Swoim nieuczciwym zachowaniem pogrążył się jeszcze bardziej. Interweniujący policjanci z Konstantynowa Łódzkiego zbadali go alkomatem. Miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.



Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Łasku zastosowała wobec 50-latka policyjny dozór.

( KWP w Łodzi / mw)

