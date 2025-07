Policjanci eskortowali pojazd z ośmioletnim chłopcem do szpitala Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Drawscy policjanci szybko, profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem zadziałali w sprawie pomocy dla mieszkańca Złocieńca, którego syn potrzebował pilnej pomocy medycznej, a jego stan zagrażał życiu i zdrowiu. Tata chłopca postanowił własnym transportem jak najszybciej zawieźć syna do szpitala, prosząc o asystę policjantów. Policjanci bez chwili wahania pomogli w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala.

Około południa patrol drawskiej drogówki wykonywał czynności na jednej z ulic Złocieńca. W pewnym momencie do funkcjonariuszy podjechał mężczyzna, który zgłosił, że jego 8-letnie dziecko wymaga pilnej interwencji medycznej i poprosił o pilotowanie ich przez policyjny radiowóz, aby jak najszybciej mógł dowieźć dziecko do szpitala. Liczyła się każda minuta, a samodzielny przejazd do szpitala był znacznie utrudniony. Policjanci bez chwili wahania postanowili pomóc.

Patrol przekazał informację dyżurnemu z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim o zagrożeniu życia i zdrowia dziecka, który natychmiast poinformował szpital o eskorcie Policji i transporcie małego pacjenta. Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych przeprowadzili pilotaż do szpitala.

Na miejscu na przyjazd dziecka oczekiwał już personel medyczny, który natychmiast udzielili chłopcu niezbędnej pomocy medycznej. Dzięki doskonałej koordynacji działań i szybkiej reakcji chłopiec szybko i bezpiecznie dojechał na miejsce.

W takich momentach hasło „Pomagamy i Chronimy’’ nabiera szczególnego znaczenia. Naszym priorytetem jako policjantów jest pomagać i chronić mieszkańców.