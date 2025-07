Brak rozwagi za kierownicą mógł skończyć się tragicznie. Policja apeluje o ostrożność! Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Policjantka z zespołu ds. wykroczeń zakończyła postępowanie w sprawie rażącego wykroczenia drogowego, do którego doszło na początku lipca br. przy ulicy Limanowskiej w Jaworze. Nagranie mówi samo za siebie. Film pokazuje, jak w jednej chwili brak ostrożności kierowcy ciężarówki mógł doprowadzić do tragedii. Ze względu na przekroczenie ilości punktów karnych sprawcy kolizji zostały zatrzymane prawo jazdy. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i rozwagę!

Policjantka z zespołu ds. wykroczeń z jaworskiej komendy zakończyła właśnie postępowanie w sprawie rażącego wykroczenia drogowego, do którego doszło w środę, 2 lipca br., o godz. 9.50 w Jaworze przy ulicy Limanowskiego.

Z akt sprawy wynika, że 32-letni mieszkaniec Głogowa, kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes, nie zachował należytych środków ostrożności podczas jazdy, jak również odpowiedniej odległości od poprzedzającego go samochodu osobowego marki Ford. W wyniku zdarzenia kierujący ciągnikiem siodłowym najechał na tył forda, a następnie uderzył w przydrożny znak, czym spowodował ogromne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, jednak sytuacja stworzyła realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Policjantka prowadząca postępowanie w toku prowadzonych czynności wezwała „pirata drogowego” na przesłuchanie. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem za spowodowanie kolizji drogowej oraz za nieprawidłowe wyprzedzanie, 32-latek został ukarany wysokim mandatem karnym, a jego konto powiększyło się o dodatkowe 15 punktów. Z uwagi na fakt, że kierowca ten wcześniej popełnił już kilka wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości i posiadał znaczną liczbę punktów karnych, przekroczył dopuszczalny limit i w konsekwencji utracił swoje prawo jazdy.

Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożność, rozwagę i bezwzględne przestrzeganie przepisów drogowych. To podstawa do bezpiecznego poruszania się po drogach. Chwila lekkomyślności i pośpiech mogą mieć poważne konsekwencje dla uczestników ruchu drogowego. Nagranie mówi samo za siebie. Film pokazuje jak w jednej chwili brak ostrożności kierowcy ciężarówki mógł doprowadzić do tragedii.

(KWP we Wrocławiu / mw)

