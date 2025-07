Tymczasowy areszt za znęcanie nad wujkiem i uśmiercenie kota ze szczególnym okrucieństwem

Data publikacji 11.07.2025

Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafił 31-latek, który znęcał się nad swoim 77-letnim wujkiem i uśmiercił należącego do niego kota. W chwili zatrzymania był pijany - miał 3 promile alkoholu w organizmie. Za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.