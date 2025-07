Mundurowi zatrzymali sprawcę rozboju z nożem Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Sosnowca otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie Dworca PKP doszło do rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawca przyłożył 20-latkowi nóż do gardła i zażądał oddania telefonu oraz innych przedmiotów. Niedługo po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi zatrzymali 25-latka, przy którym znaleźli rzeczy należące do pokrzywdzonego oraz nóż. Młody mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Do zdarzenia doszło w środę w nocy, około godziny 1:00. 20-latek z Sosnowca czekał na Dworcu PKP na pociąg, gdy podszedł do niego młody mężczyzna. W trakcie rozmowy 25-latek wyciągnął nóż, który następnie przystawił mężczyźnie do gardła i zażądał od pokrzywdzonego oddania telefonu. Sosnowiczanin oddał mężczyźnie swój telefon komórkowy, ładowarkę, kartę bankomatową, słuchawki oraz e-papierosa. Wartość tych przedmiotów oszacowano na około 1300 zł . Gdy agresor odszedł, 20-latek powiadomił o wszystkim służby.

Mundurowi natychmiast przystąpili do działania. Niedługo po otrzymaniu zgłoszenia patrol z wydziału ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, sierż .szt. Dariusz Stolarek i st. sierż. Kacper Warda, zauważyli przy ulicy Starej mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podejrzewanego. Okazało się, że jest to 25-letni mieszkaniec Sosnowca. Mundurowi ujawnili przy nim rzeczy należące do pokrzywdzonego, a także nóż.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Wstępne badanie wykazało, że był pijany - miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wczoraj, 10.07.2025 r., 25-latek usłyszał prokuratorski zarzut dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia ( art. 280 § 2 kodeksu karnego). Sosnowiecki sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na najbliższe 3 miesiące. Za przestępstwo, którego się dopuścił, grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / mw)

Film Mundurowi zatrzymali sprawcę rozboju z nożem Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Mundurowi zatrzymali sprawcę rozboju z nożem (format mp4 - rozmiar 4.15 MB)