Wjechał do Polski skradzionym kamperem i zaczął uciekać – policjanci zatrzymali 37-latka po pościgu Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Citroen jumper został wytypowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do kontroli na przejściu granicznym w Świecku. W jej trakcie 37-letni kierujący kamperem gwałtownie odjechał z miejsca i zaczął uciekać w kierunku autostrady A2. W pościg za nim natychmiast ruszyli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji z Bydgoszczy, którzy tego dnia pełnili służbę na granicy. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali kierującego. Jak się okazało, posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a kamper, którym się poruszał, został skradziony na terytorium Niemiec. 37-latek za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

W piątkowy poranek, 11 lipca br., policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy pełnili służbę na przejściu granicznym w Świecku, wspierając Straż Graniczną w prowadzonych działaniach kontrolnych. Około godziny 5 rano strażnicy graniczni dostrzegli kamper marki Citroen Jumper, którego postanowili zatrzymać do kontroli. W jej trakcie kierujący pojazdem gwałtowne odjechał z miejsca w kierunku autostrady A2, a następnie na drogę krajową numer 29. Swoimi manewrami oraz nieodpowiedzialnym zachowaniem mężczyzna stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po przejechaniu kilku kilometrów kierujący postanowił skręcić do miejscowości Świecko i spróbować uciec pieszo. To jednak nie stworzyło problemu dla bydgoskich policjantów, którzy szybko go zatrzymali. Jak się okazało, za kierownicą kampera siedział 37-letni mieszkaniec powiatu słubickiego. Kierujący posiadał aktywny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że pojazd wart blisko 200 tys. zł został skradziony na terenie Niemiec.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, gdzie będą prowadzone z nim czynności procesowe. 37-latek odpowie przed sądem między innymi za kradzież pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

( KWP w Gorzowie / mw)