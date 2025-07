Policjant z inowrocławskiej „patrolówki” oddał szpik Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Sierż. Łukasz Sońta jest policjantem wydziału patrolowo-interwencyjnego od niespełna roku. Kilka dni temu oddał szpik, by ratować młodą Polkę.

W lutym tego roku sierżant Łukasz Sońta z inowrocławskiej komendy zarejestrował się w DKMS, by podzielić się szpikiem i komuś pomóc. Po około pięciu miesiącach dowiedział się, że genetycznie odpowiada kobiecie, która walczy o swoje zdrowie.

Dlatego, policjant kilka dni temu, zgłosił się do wyznaczonej kliniki na terenie kraju i metodą krwi obwodowej oddał szpik. To piękny gest, by ratować tak cenne ludzkie życie.