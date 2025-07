Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego, którego pasażer był poszukiwany Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy rejonu IV w Białogardzie asp. szt. Przemysław Wojciukiewicz będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego pojazdem marki Audi A4. Jak się okazało pasażer prowadzonego przez niego pojazdu był poszukiwany.

Wczoraj, 10 lipca, w godzinach porannych asp. Przemysław Wojciukiewicz, dzielnicowy rejonu IV w Białogardzie będąc w czasie wolnym od służby, na skrzyżowaniu ul.Bolesława Śmiałego z ul.Zwycięstwa zauważył pojazd marki Audi A4, którego styl jazdy wskazywał, że kierujący może być nietrzeźwy. Policjant postanowił zatrzymać pojazd, wykorzystując moment kiedy kierujący Audi zjechał na chodnik. Zajechał mu drogę, podbiegł do kierującego od którego była wyraźnie wyczuwalna woń alkoholu. Mężczyzna spożywał alkohol podczas jazdy przytrzymując butelkę z wysokoprocentowym trunkiem między nogami. Dzielnicowy natychmiast wyciągnął kierującemu kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Na miejscu błyskawicznie pojawił się umundurowany patrol Policji.

Kierujący pojazdem nie był w stanie logicznie się wypowiadać i ustać na własnych nogach, ani też poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została mu pobrana krew do badań.

Jak się okazało pasażer, który jechał z zatrzymanym mężczyzną również był nietrzeźwy, a w wyniku dalszych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy okazało się, że jest on poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Białogardzie celem odbycia 1 roku pozbawienia wolności. 53-latek zdawał sobie z tego sprawę i podając nieprawdziwe dane próbował wprowadzić w błąd interweniujących policjantów, co jednak nie odniosło zamierzonego przez niego skutku. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Wobec 56-letniego kierującego pojazdem marki Audi zastosowano tryb przyspieszony, natomiast poszukiwany 53-latek najbliższy rok spędzi w Areszcie Śledczym.