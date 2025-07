Szczęśliwy finał poszukiwań 13-latki Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji służb i zaangażowaniu ponad 70 osób, poszukiwania zaginionej 13-latki z gminy Zębowice zakończyły się szczęśliwie. Po czterech godzinach intensywnych działań dziewczynka została odnaleziona przez policjantów z Olesna i bezpiecznie przekazana pod opiekę mamy. To kolejny dowód na to, jak ważna jest szybka informacja i współpraca w sytuacjach zagrożenia życia.

Dzisiejszej nocy około godz. 2.00 dobrodzieńscy policjanci zostali zaalarmowani o zaginięciu 13-latki z gminy Zębowice. Rodzina najpierw sama próbowała odnaleźć nastolatkę, a kiedy nie przyniosło to efektów – powiadomili Policję.

Funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu informacji o zaginięciu dziecka rozpoczęli działania poszukiwawcze. Dla policjantów został ogłoszony alarm. Do poszukiwań zaangażowano łącznie 54 policjantów z Olesna, Dobrodzienia i Opola oraz 19 druhów OSP z Zębowic, Kadłuba Wolnego i PSP w Oleśnie.

Mundurowi skontrolowali okolice zamieszkania nastolatki-ulice, parki, place zabaw, zbiorniki wodne, pustostany, a także miejsca, gdzie dziewczynka lubiła spędzać czas. Policjanci kontrolowali również drogi i zwracali uwagę na przemieszczające się pojazdy.

Około godz. 6.00 dziewczynka została odnaleziona przez policjantów z Olesna. Cała i zdrowa została przekazana mamie, a poszukiwania zostały zakończone.

Przypominamy, że wbrew popularnym mitom, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie osoby. Jeśli bliska Ci osoba nie wróciła do domu lub nie masz z nią kontaktu i coś Cię niepokoi – reaguj od razu. Zgłoś się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń na numer alarmowy 112.

Przygotuj:

aktualne zdjęcie osoby zaginionej;

jej dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania);

opis ubioru i wyglądu w momencie zaginięcia;

informacje o stanie zdrowia (np. choroby, leki, zaburzenia psychiczne);

numer telefonu, konta społecznościowe, miejsca, gdzie często osoba zaginiona bywała;

zanotuj dokładną datę, godzinę i miejsce, gdzie osoba była ostatni raz widziana;

zapisuj każdy trop, który może być istotny (np. podejrzane wiadomości, zmiany nastroju, sytuacje rodzinne);

przejrzyj media społecznościowe i historię przeglądania w telefonie/komputerze (jeśli masz dostęp).