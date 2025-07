Z policyjną eskortą na porodówkę Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego starachowickiej komendy udzielali wczoraj rano pomocy w sprawnym i bezpiecznym dotarciu do szpitala kierującemu volkswagenem, który przewoził rodzącą kobietę. Dzięki pomocy funkcjonariuszy, przyszła mama bezpiecznie i szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczorajszego poranka, 13 lipca, policjanci ruchu drogowego starachowickiej komendy pełnili służbę na drodze krajowej numer 42. W trakcie patrolu na ul. Ostrowieckiej w Starachowicach zauważyli osobowego volkswagena, którego kierujący popełnił wykroczenie. Jadący niemieckim autem mężczyzna nie zastosowania się do linii podwójnej ciągłej podczas wyprzedzania. Kierowca został zatrzymany do kontroli.

Właśnie wtedy okazało się, że powodem jego pośpiechu jest pasażerka, u której rozpoczął się poród i chciał ją jak najszybciej dowieść do szpitala. Policjanci, po krótkiej ocenie sytuacji natychmiast przystąpili do działania. Po poinformowaniu oficera dyżurnego o zaistniałej sytuacji podjęli decyzję o eskorcie pojazdu do szpitala. Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych poprowadzili sprawny pilotaż, praktycznie pod same drzwi placówki.

Przyszła mama bezpiecznie i sprawnie została przetransportowana do szpitala, gdzie szybko trafiła pod opiekę specjalistów