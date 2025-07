"Odbierak" w rękach suwalskich policjantów Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj Na 3 miesiące trafił do aresztu 52-latek podejrzany o oszustwo, gdzie seniorzy stracili 45 tysięcy złotych. Mężczyzna pełniący rolę "odbieraka" został zatrzymany następnego dnia po zdarzeniu. Usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Suwalscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, przy współpracy z policjantami z Olsztyna, zatrzymali podejrzanego o oszustwo. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Senior znalazł w internecie ogłoszenie o możliwości inwestowania w akcje znanej firmy paliwowej. Wysłał maila i potwierdził chęć inwestowania. Kilka dni później, zadzwonił oszust podający się za przedstawiciela tej firmy. Pomógł seniorowi zdobyć pieniądze na inwestowanie w akcje. Następnie kazał wypłacić otrzymany z banku kredyt i przekazać kurierowi. Senior, pomimo sprzeciwu rodziny, uparcie wierzył oszustom i przekazał pieniądze "odbierakowi", który jako kurier przyjechał pod jego dom. O całej sytuacji rodzina mężczyzny zawiadomiła policjantów.

Suwalscy policjanci natychmiast podjęli działania w celu ustalenia i zatrzymania sprawcy. W wyniku ich pracy, policjanci z Olsztyna zatrzymali mężczyznę, który po odebraniu pieniędzy od seniora wrócił z Suwałk. "Odbierakiem" okazał się 52-latek pochodzący z województwa warmińsko-mazurskiego. Mundurowi ustalają teraz, czy zatrzymany ma związek także z innymi oszustwami. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Żeby nie stać się ofiarą oszustów musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom. Należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które dzwoniąc, podszywają się za bliskich, policjantów, lekarzy, pracowników banku czy innych instytucji.

Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

( KWP w Białymstoku / kc)