Policyjny dozór wobec sprawców podejrzanych o oszustwo „na pracownika banku” Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj Dwoje mieszkańców Dolnego Śląska odpowie za udział w oszustwie „na pracownika banku”. 36-letni mężczyzna i 30-letnia kobieta przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz funkcjonariuszy z Działdowa zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstwa oszustwa.

Na początku maja 2025 roku do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie wpłynęło zawiadomienie od mieszkańca powiatu działdowskiego o oszustwie na jego osobie. Z mężczyzną skontaktowała się osoba podająca za pracownika banku i pod pretekstem zagrożonych pieniędzy na jego koncie, nakłoniła go do wypłaty tych środków. Następnie pokrzywdzony udał się do wpłatomatu i za pomocą wskazanych przez rzekomego pracownika banku kodów blik, dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 50 000 złotych. 34-latek został oszukany.

Po niespełna dwóch miesiącach od zdarzenia Policjanci Wydziału Kryminalnego z Działdowa wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w wyniku żmudnej pracy operacyjnej w czwartek (10.07.2025 r.) zatrzymali kobietę i mężczyznę, mieszkańców Dolnego Śląska, którzy są podejrzani o udział w tym oszustwie. 36-latek i 30-latka oszukali m.in. mieszkańca powiatu działdowskiego metodą "na pracownika banku". W wyniku podjętych działań działdowscy policjanci ustalili sprawców oszustwa. Kobieta i mężczyzna przyznali się zarzucanych im czynów.

W piątek (11.07.2025 r.) Prokurator Rejonowy w Działdowie zastosował wobec podejrzanych o oszustwo policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.

( KWP w Olsztynie / kc)