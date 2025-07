Poszukiwany dwoma listami gończymi miał przy sobie narkotyki – wpadł w ręce kietrzańskich policjantów Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj 34-latek, który był poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany przez policjantów z Kietrza. Jednak odpowie teraz nie tylko za wcześniejsze przestępstwa. Mundurowi podczas zatrzymania znaleźli przy nim amfetaminę. Mieszkaniec województwa śląskiego trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę. Dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W nocy z soboty na niedzielę (12 na 13 lipca br.) funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kietrzu zostali skierowani na interwencję do jednaj z miejscowości Gminy Branice. Zgłoszenie dotyczyło zakłócania ciszy nocnej – mieszkańcy urządzili ognisko, przy którym głośno się zachowywali. Na miejscu mundurowi wylegitymowali kilka osób biorących udział w spotkaniu.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach okazało się, że jeden z uczestników, 34-letni mieszkaniec województwa śląskiego, jest poszukiwany. Wobec mężczyzny wydano dwa listy gończe w związku z nieuregulowanym obowiązkiem alimentacyjnym. Ponadto w trakcie swoich czynności funkcjonariusze w kieszeni jego spodni znaleźli woreczek strunowy z białym proszkiem. Badania narkotestem potwierdziły, że zabezpieczona substancja to amfetamina.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do głubczyckiej jednostki Policji. Najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym, odbywając zasądzoną wcześniej karę. Dodatkowo odpowie teraz przed sądem za posiadanie środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.