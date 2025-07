Policjanci zatrzymali oszusta, który przyjechał po pieniądze Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Mundurowi zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Obywatel Ukrainy wpadł, kiedy próbował odebrać pieniądze od mieszkanki gminy Szudziałowo. Funkcjonariusze ustalili, że 19-latek odgrywał rolę "odbieraka". Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Trafił na 3 miesiące do aresztu.

Sokólscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o próbie wyłudzenia pieniędzy w jednej z miejscowości na terenie gminy Szudziałowo. Na miejscu zauważyli samochód marki BMW na warszawskich numerach rejestracyjnych, który kilkukrotnie przejeżdżał przez wieś, a następnie zatrzymał się przy posesji, gdzie miało dojść do przestępstwa. Gdy kierowca wysiadł z auta i wszedł na podwórko, policjanci natychmiast go zatrzymali.

Okazało się, że 19-letni obywatel Ukrainy pełnił w procederze rolę tzw. “odbieraka” – osoby odpowiedzialnej za odbiór gotówki od ofiary. Mężczyzna przyjechał, by odebrać od 71-letniej mieszkanki gminy Szudziałowo ponad 6500 złotych oraz biżuterię. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu usiłowania oszustwa. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Sokółce, który nadzorował śledztwo, wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 19-latka areszt na okres trzech miesięcy.

Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Żeby nie stać się ofiarą oszustów, należy działać rozważnie i nie ulegać emocjom. Należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które dzwoniąc, podszywają się za bliskich, policjantów, lekarzy, pracowników banku czy innych instytucji. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem, ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

( KWP w Białymstoku / kc)

