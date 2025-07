Podejrzana o zabójstwo trafiła do aresztu Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z zabrzańskiej „trójki” zatrzymali w ubiegłą środę kobietę, która w trakcie awantury ugodziła nożem swojego partnera. Niestety mimo interwencji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zatrzymana po nocy w policyjnej celi usłyszała zarzut i przyznała się do winy. Decyzją sądu trafiła do aresztu, a teraz grozić jej będzie dożywotnie więzienie.

W ubiegłą środę, 9 lipca 2025 roku, około godziny 21.00 służby wezwane zostały do awantury domowej na ulicę Stalmacha w Zabrzu. Doszło tam do kłótni pomiędzy 43-latkiem i jego 55-letnią partnerką, w trakcie której, jak ustalili policjanci, kobieta dźgnęła swojego partnera nożem. Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabrali go do szpitala. Niestety pomimo wysiłku lekarzy życia mężczyzny nie udało się uratować.

Zatrzymana przez policjantów 55-latka usłyszała zarzut zabójstwa i przyznała się do winy, a także złożyła wyjaśnienia. W kolejnych dniach, na wniosek śledczych, sąd tymczasowo aresztował ją na 3 miesiące. Teraz zabrzańscy kryminalni pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać dokładny przebieg całego zdarzenia. Zgodnie z prawem kobiecie może grozić dożywotni pobyt w więzieniu.

( KWP w Katowicach / kc)

