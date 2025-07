Zarzuty i areszt dla pary za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna odpowie też za udzielanie narkotyków osobie małoletniej Data publikacji 15.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 19-latka oraz jego 19-letnią partnerkę, którzy odpowiedzą za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Podczas kontroli pojazdu, którym poruszali się zatrzymani i w trakcie przeszukania mieszkania pary policjanci zabezpieczyli prawie 4500 porcji różnego rodzaju środków odurzających. Dodatkowo podejrzany odpowie za udzielanie narkotyków osobie małoletniej. W prokuraturze podejrzani usłyszeli zarzuty w tej sprawie. Sąd aresztował parę 19-latków na trzy miesiące. Podejrzanym grozi teraz kara nawet do 12 lat więzienia.

Kryminalni z komendy miejskie uzyskali informację, że para gdańszczan może wprowadzać do obrotu środki odurzające. Realizując czynności w tej sprawie, w piątek wieczorem na al. Zwycięstwa operacyjni zatrzymali do kontroli pojazd marki Volkswagen, którym kierował 19-latek z Gdańska. W środku pojazdu siedziała też jego partnerka oraz 16-letnia gdańszczanka. Kiedy mężczyzna otworzył drzwi samochodu, funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. Osoby siedzące w aucie na początku zaprzeczyły, by miał przy sobie narkotyki.

Następnie nieletnia dobrowolnie wydała policjantom woreczek strunowy, w którym według oświadczenia miała być marihuana i mefedron. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli też zawiniątko foliowe z substancją koloru białego. Kolejne zabronione substancje kryminalni zabezpieczyli w trakcie przeszukania mieszkania gdańszczanina i jego 19-lateniej partnerki. Środki odurzające były schowane w torbie sportowej, plecaku i w biurku.

Funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy parę 19-latków oraz 16-latkę. Kobieta i mężczyzna trafili do policyjnego aresztu, natomiast nieletnia została przewieziona do Policyjnej Izby Dziecka. Zabezpieczone narkotyki policjanci przekazali do badań biegłemu sądowemu. Podczas prowadzonych badań biegły ustalił, że funkcjonariusze zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci prawie 4470 porcji klefedronu, marihuany, mefedronu i grzybków halucynogennych. 16-latka została przesłuchana w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego i odpowie przed sądem rodzinnym za posiadanie narkotyków.

Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut za udzielanie narkotyków osobie małoletniej. W niedzielę sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i para trafiła na trzy miesiące do aresztu.

Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia. Za udzielanie środków odurzających osobie małoletniej grozi do 8 lat pozbawienia wolności.